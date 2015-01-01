С 1 октября Беру называется маркетплейсом Яндекс.Маркета. Подробности

Как работает маркетплейс Яндекс.Маркета
Здесь продавцы, производители и дистрибьюторы размещают свои
предложения, а люди приходят сюда, чтобы купить разные товары в одном
месте. Присоединяйтесь к числу партнёров, чтобы и ваши товары могли
покупать на маркетплейсе Яндекс.Маркета.
<span class="zag-2">Привлечёт и удержит</span>
Привлечёт и удержит
Маркетплейс берёт на себя привлечение аудитории с помощью маркетинга и рекламы. Покупатели могут расплачиваться баллами «Спасибо» от Сбербанка, а за заказы они получают Маркет Бонусы — скидки или бесплатную доставку для будущих покупок.
<span class="zag-2">Примет заказы</span>
Примет заказы
Маркетплейс общается с покупателями: подтверждает заказы, договаривается об удобном интервале доставки и помогает, если что-то пошло не так.
<span class="zag-2">Доставит покупки</span>
Доставит покупки
Доставка до покупателя — тоже задача маркетплейса. Получить заказ покупатели могут с курьером, в пунктах самовывоза или в отделениях Почты России по всей стране.
Давайте расти вместе
Подключив свой магазин к маркетплейсу Яндекс.Маркета, вы можете зарабатывать больше,
потому что каждый месяц сюда приходит всё больше покупателей и растёт число заказов.
Например, в сентябре 2020 года у маркетплейса были такие средние показатели.
1,3+ млн
Пользователей в день



4+ млрд
Оборот в месяц



Почему на маркетплейсе покупают
Модели работы
Чтобы разместить свои товары на маркетплейсе, подключите магазин
по одной из двух моделей.
ЛОГИСТИКА
Хранение товаров
Отгрузка товаров
Сборка и упаковка
заказов
ЗАКАЗЫ
Приём заказов
Контроль доставки




Поручите маркетплейсу хранение и упаковку товаров
Склад маркетплейса
Склады в Московской
и Ростовской областях
Маркетплейс собирает
и упаковывает заказ
Маркетплейс принимает заказы и помогает покупателям выбрать удобный способ доставки
Маркетплейс контролирует доставку
«Витрина +   фулфилмент»
Сами управляйте остатками и храните товары у себя
Ваш склад
Сортировочный центр в Москве, Санкт-Петербурге или Ростовской области
Вы собираете и упаковываете заказ
Маркетплейс принимает заказы и помогает покупателям выбрать удобный способ доставки
Маркетплейс контролирует доставку
«Витрина +   доставка»
Больше о моделях работы
Сколько стоит разместить товары
На маркетплейсе Яндекс.Маркета нет абонентской платы и других
регулярных платежей: стоимость размещения товаров складывается
из платы за услуги, которые вы заказываете.



Оформление заказа
Приём оплаты
Обработка заказа
или хранение
Доставка


От 3%Комиссия зависит от категории товара
1%Единая ставка действует до 31 декабря и не зависит от способа оплаты
30За 61 день хранения на нашем складе или 150 ₽, если товар весит 15+ кг или сумма трёх его измерений 150 см.
30Стоимость доставки со склада. Для крупногабаритных товаров — 150 ₽
«Витрина +    фулфилмент»
От 3%Комиссия зависит от категории товара
1%Единая ставка действует до 31 декабря и не зависит от способа оплаты
15За обработку заказа в сортировочном центре



 50Стоимость доставки из сортировочного центра. Для крупногабаритных товаров — 250  ₽
«Витрина +    доставка»
Больше о тарифах
Рассчитать стоимость
С чего начать
Маркетплейс Яндекс.Маркета работает с организациями и ИП,
которые зарегистрированы в России. Пока здесь нельзя продавать
скоропортящиеся продукты, одежду и обувь для взрослых.
<span class="zag-2">Зарегистрируйтесь на маркетплейсе </span>
Зарегистрируйтесь на маркетплейсе
Укажите информацию о себе и компании, чтобы получить доступ в личный кабинет маркетплейсе.
<span class="zag-2">Сформируйте заявление на оферту</span>
Сформируйте заявление на оферту
В личном кабинете сформируйте оферту на заключение договора и дождитесь результатов проверки ваших данных.
<span class="zag-2">Загрузите каталог</span>
Загрузите каталог
Передайте данные о товарах, которые хотите продавать, и назначьте для них цены. Если вы уже размещаете товары на рекламной платформе Яндекс.Маркета, мы сами перенесём данные о них на маркетплейс — вам нужно только заполнить недостающую информацию.
<span class="zag-2">Разместите товары</span>
Разместите товары

Привезите товары на склад маркетплейса, если выбрали модель «Витрина + фулфилмент»,

или настройте обмен данными об остатках на складе и принятых заказах, если подключились по модели «Витрина + доставка».


Продавайте больше — вместе
с маркетплейсом Яндекс.Маркета

До конца месяца продайте свой первый товар на маркетплейсе,
и размещение всех ваших товаров в ноябре будет стоить 1 ₽. 
Условия акции

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Посмотрите поближе
на маркетплейс Яндекс.Маркета


С помощью обучающих видео и примеров интерфейса личного кабинета вы можете ещё до подключения посмотреть, как устроена работа с маркетплейсом.
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