Маркетплейс берёт на себя привлечение аудитории с помощью маркетинга и рекламы. Покупатели могут расплачиваться баллами «Спасибо» от Сбербанка, а за заказы они получают Маркет Бонусы — скидки или бесплатную доставку для будущих покупок.