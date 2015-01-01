Получите новый канал продаж с растущей аудиторией
Разместите свои товары на маркетплейсе
Яндекс.Маркета — до 1 октября он назывался «Беру».
Яндекс.Маркета — до 1 октября он назывался «Беру».
Здесь продавцы, производители и дистрибьюторы размещают свои
предложения, а люди приходят сюда, чтобы купить разные товары в одном
месте. Присоединяйтесь к числу партнёров, чтобы и ваши товары могли
покупать на маркетплейсе Яндекс.Маркета.
предложения, а люди приходят сюда, чтобы купить разные товары в одном
месте. Присоединяйтесь к числу партнёров, чтобы и ваши товары могли
покупать на маркетплейсе Яндекс.Маркета.
Маркетплейс берёт на себя привлечение аудитории с помощью маркетинга и рекламы. Покупатели могут расплачиваться баллами «Спасибо» от Сбербанка, а за заказы они получают Маркет Бонусы — скидки или бесплатную доставку для будущих покупок.
Маркетплейс общается с покупателями: подтверждает заказы, договаривается об удобном интервале доставки и помогает, если что-то пошло не так.
Доставка до покупателя — тоже задача маркетплейса. Получить заказ покупатели могут с курьером, в пунктах самовывоза или в отделениях Почты России по всей стране.
Подключив свой магазин к маркетплейсу Яндекс.Маркета, вы можете зарабатывать больше,
потому что каждый месяц сюда приходит всё больше покупателей и растёт число заказов.
Например, в сентябре 2020 года у маркетплейса были такие средние показатели.
потому что каждый месяц сюда приходит всё больше покупателей и растёт число заказов.
Например, в сентябре 2020 года у маркетплейса были такие средние показатели.
Пользователей в день
Оборот в месяц
Чтобы разместить свои товары на маркетплейсе, подключите магазин
по одной из двух моделей.
по одной из двух моделей.
|ЛОГИСТИКА
|Хранение товаров
|Отгрузка товаров
|
Сборка и упаковка
заказов
|ЗАКАЗЫ
|Приём заказов
|Контроль доставки
|Поручите маркетплейсу хранение и упаковку товаров
|Склад маркетплейса
|Склады в Московской
и Ростовской областях
|Маркетплейс собирает
и упаковывает заказ
|
|Маркетплейс принимает заказы и помогает покупателям выбрать
удобный способ доставки
|Маркетплейс контролирует доставку
«Витрина + фулфилмент»
|Сами управляйте остатками и храните товары у себя
|Ваш склад
|Сортировочный центр в Москве, Санкт-Петербурге или Ростовской области
|Вы собираете и упаковываете заказ
|
|Маркетплейс принимает заказы и помогает покупателям выбрать удобный способ доставки
|Маркетплейс контролирует доставку
«Витрина + доставка»
На маркетплейсе Яндекс.Маркета нет абонентской платы и других
регулярных платежей: стоимость размещения товаров складывается
из платы за услуги, которые вы заказываете.
регулярных платежей: стоимость размещения товаров складывается
из платы за услуги, которые вы заказываете.
|
Оформление заказа
|Приём оплаты
|
Обработка заказа
или хранение
|Доставка
|От 3%
|Комиссия зависит от категории товара
|1%
|Единая ставка действует до 31 декабря и не зависит от способа оплаты
|30 ₽
|За 61 день хранения на нашем складе или 150 ₽, если товар весит 15+ кг или сумма трёх его измерений 150 см.
|30 ₽
|Стоимость доставки со склада. Для крупногабаритных товаров — 150 ₽
«Витрина + фулфилмент»
|От 3%
|Комиссия зависит от категории товара
|1%
|Единая ставка действует до 31 декабря и не зависит от способа оплаты
|15 ₽
|За обработку заказа
в сортировочном центре
|50 ₽
|Стоимость доставки из сортировочного центра. Для крупногабаритных товаров — 250 ₽
«Витрина + доставка»
Маркетплейс Яндекс.Маркета работает с организациями и ИП,
которые зарегистрированы в России. Пока здесь нельзя продавать
скоропортящиеся продукты, одежду и обувь для взрослых.
которые зарегистрированы в России. Пока здесь нельзя продавать
скоропортящиеся продукты, одежду и обувь для взрослых.
Укажите информацию о себе и компании, чтобы получить доступ в личный кабинет маркетплейсе.
В личном кабинете сформируйте оферту на заключение договора и дождитесь результатов проверки ваших данных.
Передайте данные о товарах, которые хотите продавать, и назначьте для них цены. Если вы уже размещаете товары на рекламной платформе Яндекс.Маркета, мы сами перенесём данные о них на маркетплейс — вам нужно только заполнить недостающую информацию.
Привезите товары на склад маркетплейса, если выбрали модель «Витрина + фулфилмент»,
или настройте обмен данными об остатках на складе и принятых заказах, если подключились по модели «Витрина + доставка».
Продавайте больше — вместе
с маркетплейсом Яндекс.Маркета
До конца месяца продайте свой первый товар на маркетплейсе,
и размещение всех ваших товаров в ноябре будет стоить 1 ₽.
Условия акции
на маркетплейс Яндекс.Маркета
С помощью обучающих видео и примеров интерфейса личного кабинета вы можете ещё до подключения посмотреть, как устроена работа с маркетплейсом.